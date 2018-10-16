〈北部〉《桃園》人本示範道路惹反彈 市府暫停工

2018-10-16

〔記者李容萍／平鎮報導〕平鎮區延平路二段介於環南路、育英路的路段，獲內政部營建署前瞻建設計畫經費補助，九月六日動工施做「人本示範道路」的多目標工程，將增設人行道（二．八米）、腳踏車道（一．五米）、隔離綠帶（中央分隔島二米及植栽○．九五米）等設施，預計年底完工；不過，沿路店家擔心完工後進出恐會受阻，找上民代陳情，營建署、市府養護工程處昨前往會勘決議先暫時停工，將蒐集各方意見盡速變更設計，兩週內將召開地方說明會，取得認同後再繼續施作。

立委呂玉玲與其參選市議員的丈夫陳萬得、市議員舒翠玲、黃敬平等人接到店家陳情，指養工處雖曾召開地方說明會，但相關工程卻未說明清楚，居民以為只是人行道鋪面翻修，近日卻見施工路段大規模挖路、移樹，經打聽才得知路幅將會限縮，且汽、機車恐怕無法再進出店家與住家，急得跳腳。

汽車修理業怕未有進出坡道 影響作業

黃敬平表示，延平路二段為住商混合區段，有許多汽車修理業及其他行業店家，增加了隔離綠帶後，因未規劃進出坡道，開放空間將會消失、停車位也不足，如此施工計畫顯然未充分與沿路店家雙向溝通，難怪居民連署要求還給當地車道，否則不排除發動抗爭。

呂玉玲、陳萬得質疑修改設計並經居民同意後再呈報中央；舒翠玲說，她五月十八日出席說明會時就曾提出警告，但市府不聽，人本示範道路應把中央分隔島綠美化、人行步道工程做好即可，卻花大錢縮減路幅施作三米寬的綠帶，還取消許多路邊停車格，果真引來民怨！

市府決定尊重地方 待再召開說明會復工

養工處副總工程司邱建豪表示，人本示範道路旨在提供行人順暢、友善、安全的通行空間，這項工程由中央補助一半經費、市府自籌另一半經費，發包工程款六七一二萬餘元，採單側施做長度為七三五米，道路斷面配置分為人行道二．八米、自行車道一．五米、設施和植栽○．九五米、停車格二米、混合車道三．七五米、快車道三米、中央分隔島二米，市府決定尊重地方居民的意見暫停施工，並將路面先行整平，待召開說明會取得居民認可後再行施作。