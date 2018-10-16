〈北部〉《花蓮》劉曉玫歌喉戰 高唱「勇敢改變」

2018-10-16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨提名花蓮縣長參選人劉曉玫昨公布競選主題曲，首波主打「勇敢改變」，由知名音樂人麻海師量身打造，表達她廿一年從政路，不畏艱難、堅持理想的初衷，並期待與花蓮人一起努力，勇敢翻轉黑夜、迎接白晝，發表會現場宛如是場「歌喉戰」，劉曉玫手持麥克風深情獻唱，盼用溫柔嗓音感動選民，一起展露幸福笑容。

劉曉玫昨日發表「勇敢改變」競選主題曲，四大段歌詞搭配壯闊旋律，象徵花蓮人團結一心、力圖改變，曲風略帶抒情搖滾，加上節奏趨近快板，一旁支持者聽了直呼「感動」，強調詞曲似乎能給人一股勇敢的力量。

劉曉玫說，當初一看到歌詞，眼淚就掉了下來，尤其「黑夜翻轉，看見白晝」，寫的就是花蓮當下的政治氛圍，和自己的心情寫照，感嘆這些年花蓮政治氣氛令民眾害怕、恐懼，就像是處在白色恐怖時期，所幸一直以來都有花蓮鄉親的鼓勵與陪伴。

她說，首波競選主打歌「勇敢改變」將陸續放送，也會搭配影音照片製作音樂MV，由於歌曲相當適合大合唱，希望民眾能夠一起練習，勇敢唱出大家的心聲，相信不久後洪流就會退去，期待花蓮遍布綠洲，自己更會努力向前衝，與鄉親一起真心守護這片淨土和天空。

發表會現場，劉曉玫還與相識多年的原住民美聲歌手、麻海師等人一起合唱，不常在鏡頭前公開獻唱的她，臉上雖帶點羞澀，但卻相當投入、深情款款；會後，她還笑稱，近期可舉辦各參選人競選歌曲大賽，想與民眾一起ＰＫ歌曲熱鬧一下。