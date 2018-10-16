〈北部〉《宜蘭》陽大附醫升格案 陳歐珀控國民黨擋預算

2018-10-16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國民黨陣營在宜蘭街頭高掛看板，嘲諷民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀，在立委七年任期「建設空空」，譬如醫學中心至今還未有影子，陳歐珀反指國立陽明大學附設醫院預算，是前立委、國民黨縣長參選人林姿妙競選總部主委林建榮擋下。林建榮回應，若沒有他爭取，陽大附醫早就夭折。

林姿妙競總主委林建榮 被點名喊冤

陽大附醫升格醫學中心案，最早匡列六十三億元預算，二○一○年立院三讀表決時，刪到剩廿億元，搬遷到蘭陽新院區後，仍維持區域教學醫院規模，至今餘波盪漾。

民進黨立委葉宜津昨與陳歐珀召開記者會，指控國民黨為了私利，讓陽大附醫床位比羅東博愛醫院少，當年表決時，林建榮還投下贊成票，點名林建榮對不起宜蘭人。

葉宜津說，游錫堃在行政院長任內編列預算，國民黨執政後縮小陽大附醫規模，剩下四十九億，隔年立院三讀表決，國民黨團縮減到廿億元，宜蘭選出來的林建榮竟投下贊成票。

被刪成20億 林稱請王金平協調挽回

陳歐珀指出，他當立委第一年便偕同前立委田秋堇，共同呼籲留下陽大附醫新民院區，邀請前行政院長林全視察陽大一期工程，經兩任行政院長支持，終獲中央編列卅億元經費，算是還游錫堃公道，守護宜蘭人健康，請國民黨不要阻撓。

林建榮喊冤說，陽大附醫在游錫堃院長任內還沒編列預算，直到陽明大學提出計畫，才確認四十九億元規模，至於經費被刪減成廿億元，確實由洪秀柱等人擋下，肇因於黨團認為宜蘭醫療資源足夠，不需新設醫學中心，原本計畫幾近夭折，他請當時的立法院長王金平協調，促使陽大附醫起死回生。

林建榮說，上屆立委選舉，他因陽大附醫議題被對手抹黑而落選，陳歐珀當選立委近七年來，也未升格為醫學中心，即使閣揆賴清德允諾編預算，不過是選舉語言。