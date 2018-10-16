〈北部〉垃圾卡工程 竹南滯洪池經費恐不保

2018-10-16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕為解決苗栗縣竹南鎮沿海地區數水患問題，立委陳超明向經濟部爭取約一億三千萬元，施做蜆仔溝排水出口滯洪池，原定六月就要動工，但預定地底發現大量陳年垃圾，使得工程被迫延宕，年底若仍未動工，經費恐被收回，經有關單位協商後，擬向中央爭取保留九千五百萬元徵地費，四千萬工程費則提報明年前瞻計畫，使地方有寬裕時間解決垃圾問題。

將爭取保留9500萬徵地費

苗栗縣竹南鎮大厝里、海口里、港墘里因位處出海口，地勢低窪，上萬戶居民長期受水患威脅，原擬六月施做蜆仔溝排水出口滯洪池，但水利署於預定施工的一．六公頃土地進行鑽探，於三米深的地底發現大量陳年廢棄垃圾，面積廣達○．五公頃，占滯洪池預定地約卅二％。

由於依法廢棄物須全面清除後才能進行土地徵收，然而年代久遠難追查傾倒廢棄物行為人，以致工程被迫延宕，而根據承包商評估，整體清除費用約一千萬元。

承包商評估 垃圾清除要1000萬

陳超明認為，該片廢棄物分層覆土，且早年當地無垃圾掩埋場，應為竹南鎮公所早期棄置家用廢棄物所為，故應由公所負起清理責任；但竹南鎮長康世明表示，依據進卅年空照圖顯示該址地形地貌無明顯變化，無法證明為公所所為，如清理恐有圖利他人之嫌。

康世明強調，全力支持滯洪池工程，但因責任難釐清，盼中央補助水利署第二河川局清理。陳超明說，因陳年垃圾影響工程進行，現階段將向中央申請保留徵地費用至明年底，工程費則提報明年前瞻計畫，使治水經費不至於泡湯。

陳超明國會辦公室也透露，政務委員張景森已了解此案，未來擬以專案要求環保署協助公所清運垃圾，讓工程早日進行。