〈北部〉新竹縣將斥資8千萬 打通頭前溪南岸單車道

2018-10-16

〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣頭前溪畔自行車道，騎到竹東段就斷了，無法通行，令車友惋惜。為此縣府已爭取中央補助五千六百萬元，自籌二千四百萬元，總經費八千萬元，將配合「浪漫台三線」國家政策，在中斷處打造一座棧橋，施作約十公里長的頭前溪南岸經典自行車專用道，以連接濱海及台三線，預計明年下半年完成。

中斷處打造棧橋 施作10公里專用道

車友抱怨，竹市和竹北頭前溪畔自行車道，早已規劃完成，但車道沒有連貫，騎到竹東就斷了；竹東河濱公園環境很棒，有各種球場，也有狗狗公園、櫻花林和濕地，目前園區內雖能騎單車，卻沒辦法騎到竹北或更遠的地方，十分可惜。

前瞻補助5600萬 地方自籌2400萬

縣府交通旅遊處長李銷桂表示，申請「前瞻基礎建設計畫─城鄉建設─營造休閒運動環境計畫」項下子計畫「營造友善自行車道」，經體育署審查後核定補助，總經費八千萬元，中央補助五千六百萬元、地方自籌二千四百萬元。

李銷桂說，頭前溪南岸自行車專用道其實已規劃，但卡在二重埔的中斷處有一高低差，使得車友無法通行，必須繞進市區，從三重路、中興路等道路，想辦法接北興路，再通往竹東河濱公園，但車友必須與汽、機車爭道。

為提供民眾更友善的自行車休閒環境，計畫從台六十八線十七點二公里處開始，在二重埔中斷處施作一座數百公尺長的棧橋，以銜接到竹東河濱公園；同時，將重新整理園區內的自行車專用道，讓車友可以往東銜接到台三線交界處，預計設置自行車道總長度約十公里。

縣府：希望明年下半年完工啟用

此計畫配合國家觀光政策「浪漫台三線」整體發展規劃，將西半部的觀光能量與台三線山區結合，完成後可加強優化頭前溪南岸竹東段的自行車道，健腳車友還可往西一路騎到新竹市十七公里或是新豐濱海自行車道，提升自行車遊憩品質。

李銷桂說，此計畫正辦理設計規劃招標作業，希望明年下半年完工；未來，縣府還打算爭取自行車道延伸到竹東軟橋南清公路往五峰。