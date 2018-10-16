〈北部〉《桃園》打通龍潭梅龍路瓶頸 明年二月完工

2018-10-16

〔記者李容萍／龍潭報導〕龍潭區公所主辦的「龍潭區梅龍路道路拓寬工程」昨天動工，路幅將由九．六米拓寬為十五．五米，改善長度約一二三米，總工程費五二八萬元，明年二月完工後可大幅紓解當地上下班尖峰時刻的交通壅塞情形。

市府採代拆代建 加快施工步調

市長鄭文燦出席動工典禮表示，梅龍路周邊社區林立、人口眾多，且為銜接龍潭區與楊梅區的重要聯絡道路，串聯著美語學校與龍潭科學園區，近年來隨龍潭科學園區發展，投資設廠企業日益增加，原道路寬度已不堪負荷，成為瓶頸路段。市府工務局打通梅龍路和聖亭路口的瓶頸路段，採「代拆代建」方式，爭取撥用鄰近陸軍裝甲第五八四旅營區土地作為道路拓寬用地。

工務局長黃治峯表示，市府提升龍潭區道路品質，由新建工程處辦理的「新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程」已於十月八日開工，預計二○二○年二月竣工，讓園區車流可更快捷地通往聖亭路連至龍潭市區及國道三號龍潭交流道，並將持續進行大平里的民有一、二、三街、烏樹林工業區、美國路等道路改善工程。

此外，龍潭即將增設第二交流道（高原交流道），總經費約十億二千萬元，市府負擔其中的三億多元，預定今年底動工，未來可讓高原、高平、三水、三和等地區及渴望園區、小人國、六福村等地區的交通更方便。