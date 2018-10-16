〈北部〉《桃園》44家領標無人投 市圖總館減項再招標

2018-10-16

〔記者陳昀／桃園報導〕市府編列廿二億元預算新建市立圖書館總館與停車場，月初第一次招標吸引四十四家廠商領標卻告流標，市府檢討後認為物價調漲、人力成本增加，因此減少部分防水、景觀、音響等項目，並將工程管理費從五％提高為六％，以相同的廿二億元預算重新上網招標，力促二○二一年完工啟用。

考量物價、人力成本 未來再追加預算

市府新建工程處總工程司洪嘉潞表示，「桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程」標案，原有四十四家業者領標，未料無人投標導致首次開標流標，市府考量近期物價調漲、人力成本增加等因素，決定減少部分裝修工程，未來再追加預算施作。

圖書館及電影院 以22億預算上網招標

市立圖書館新建總館分為圖書館、電影院二棟建物，圖書館棟為八層樓、電影院棟為五層樓，總樓地板面積一萬四千餘坪，二棟之間將以露台相連，並利用電影院棟的大面積外牆當投影展示區，作為戶外劇場。

市府文化局長邱莊秀美指出，市立圖書館新建總館由「郭自強建築師事務所及株式會社梓設計國際團隊」攜手設計，以「生命樹」為概念主軸，建築內含「知識螺旋」、「圓錐狀環保節能通風採光井」、「綠色螺旋」、「環保外皮」及「書架耐震壁」等五大元素，打造環保節能、具良好通風及自然採光等特色，若工程進行順利，可望於二○二一年啟用，也將成為桃園市的文化新地標，非常令市民期待。

洪嘉潞表示，目前規劃圖書館棟一、二樓為演講廳、文創市集、咖啡館、樂齡閱讀區等；三樓有親子閱讀區、嬰幼兒遊戲坊、說故事劇場等；四樓為青少年閱覽區，有桌遊、動漫及團體學習室；五樓至七樓有多元文化區、地方文獻區、視聽資料區、數位學習區等，頂樓還有開放式庭園。

電影院棟一樓設置入口大廳、主題餐廳等，二至五樓設有八個影廳，地下一、二層設置停車場，規劃汽車、機車各四○一個停車空間，將能紓解藝文園區的停車需求。