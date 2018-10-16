〈中部〉談交通建設 盧秀燕邀毛治國背書

2018-10-16

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨市長參選人盧秀燕昨天邀請前交通部長毛治國、前台中市長胡志強背書，表示包括台七十四線快速道路、鐵路高架化、捷運綠線都是她擔任立委時爭取，批評對手林佳龍近來收割成果；市府感謝過去對交通建設有貢獻的人，但無法苟同盧曾多次在立法院阻擋台中軌道等重大建設，呼籲她向市民好好說清楚、講明白。

盧秀燕昨天說，台七十四線快速道路是當年胡志強擔任市長時，向中央爭取的重大建設，但現在民進黨卻說是當時他們執政「核定」的建設，即將在月底全線通車的鐵路高架化，包括豐原站在內，整條鐵路三百七十億的經費，也是之前就已核定執行；而捷運綠線在胡志強任內已做一半，還拿出當年她和胡志強一起到立法院向當時交通部長毛治國爭取、協調的會議照片。

盧秀燕指出，因不滿重大交通建設如今都被林說成是他的政績，才會出面還原歷史，並質疑林當年連立委都不是，要如何爭取？

對此，市府交通局長王義川表示，盧曾多次在立法院阻擋台中軌道等重大建設，當年更帶頭反對鐵路高架化，捷運綠線在胡市長任內也未積極辦理，卸任時還有六個場站未發包，才會耽誤通車進度；捷運藍線也是國民黨中央執政時退回台中市政府，台七十四線興建時，則從未考慮過大里、霧峰地區沒有匝道的重大缺失。

王義川並說，盧委員多次在立法院阻擋捷運藍線、綠線延伸彰化，在台中興建十二座停車場等規劃，幸好林市長與市府團隊力爭才未胎死腹中。而盧所說的三項交通建設，確實都是民進黨中央執政時拍板定案的建設，都有公開資訊可查。

盧秀燕則否認反對鐵路高架化、阻擋前瞻計畫軌道建設。