〈中部〉《台灣世代智庫民調》林佳龍支持度 領先盧秀燕10.3%

2018-10-16

〔記者黃鐘山、張軒哲／台中報導〕台灣世代智庫昨日公布台中市長選舉最新民調，結果顯示，林佳龍支持度為四十一．四％，盧秀燕支持度為三十一．一％，兩人差距十．三％。看好度方面，五十．四％民眾看好林佳龍會當選，廿六．一％民眾看好盧秀燕選情；而市長林佳龍的施政滿意度為五十一．六％。

逾55％民眾 認為台中市有進步

台灣世代智庫指出，整體來說，五十五．一％的民眾認為與四年前相比，台中市有進步，認為沒有進步的佔卅五％。對於即將舉辦的台中世界花卉博覽會，近六十％台中市民表示會去參加，不會參加僅卅五．四％。本次調查結果顯示，市長林佳龍的施政滿意度為五十一．六％，不滿意的民眾佔卅四．四％。

此次調查於行政院長賴清德宣布二○二三年台中火力發電廠四座燃煤機組將被取代後進行，顯見達到拆彈效果，對台中市選情有所助益。除此之外，台中市在四年內的改變得到市民肯定、市民對花博的參與熱度和市長林佳龍施政滿意度都對台中市選情有加分作用。

林佳龍昨日下午在花博后里馬場園區表示，沒到開票日，各民調都只是參考，因為現在的民調變化很大，各家有其機構效應，會參考民調呈現的數字，但不會因此改變訴諸政績、尋求市民支持的立場。

本次調查為台灣世代智庫委託執行，於二○一八年十月十三日至十四日晚間及假日下午進行訪問。此次成功訪問一○七八位成年人，在九十五％信心水準下，抽樣誤差於正負二．九八％。調查以台中市住宅電話為母體，並採電話號碼尾數二碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及行政區進行樣本代表性檢定後加權處理。