〈中部〉教局斥資1623萬 汰換176校飲水機

2018-10-16

〔記者陳建志、蘇孟娟／台中報導〕目前校園已全面禁止含糖飲料，鼓勵學生多喝水，為讓校園師生享用安全、衛生無虞的飲用水，教育局盤點全市校園飲水機情況，將斥資一六二三萬元，十月底前助一七六校汰換九七二台老舊飲水機，讓學生在校園喝好水。

教育局指出，目前校園內已禁止販售含糖飲料，為協助建立正確的補充水分習慣，除推廣學生多喝水外，也加強校園的飲水機設備，目前以每兩班設置飲水機一台為原則協助學校建置飲水機，鼓勵學生自備水瓶多喝水。

教育局說，飲水機使用年限五年即可更換，顧及學校飲用水品質，調查全市三二五所市立學校，有一七六校需汰換老舊飲水機共九七二台；另包括和平、太平、新社區有五所小學使用簡易自來水，也將協助購置十三部RO逆滲透飲水機，讓學生校內喝好水。

預計10月底前可更新完成

教育局表示，除今年度已編列九八○萬元預算外，並再籌措六四三萬元經費，共投注一六二三萬元助學校更新飲水設備，預計十月底前可更新完成。

教育局指出，其餘學校的飲水機設備須定期進行水質檢測、設備保養維護，環保局會不定期抽查各校飲水機管理情形，以確保飲水機設備使用安全。

教室裝冷氣 65校500間已裝設

此外，市長林佳龍宣布中小學將全面裝設冷氣，教育局說，九月底前已先補助五千萬元，助無需電力系統改善的頂樓普通教室優先裝設，已有六十五校受惠、五百間教室裝設冷氣設備；其中大里區內新國小原自籌經費裝冷氣，受惠政策，新學年度起剩餘的十間教室全裝上冷氣，成為全市少數全校普通教室都裝冷氣的公立國小。

內新國小校長林淵輝表示，頂樓教室每逢夏天中午，室內溫度高達卅五度，三年前開始自籌經費裝冷氣，這學期獲補助，提前達成全年級廿八間普通教室全設冷氣目標，讓師生提前擺脫揮汗上課的日子；因採各班儲值付費，每個學生一年冷氣電費約二百元。

六年級的郭卉芸就說，現在午休都能舒服熟睡，真的超幸福。