〈中部〉鹿港唯一武進士 家族牌位無處去

2018-10-16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕搶救台灣末代「武進士」許肇清家族的牌位！許家後代子孫許文忠表示，因為安放先祖牌位的透天厝變成法拍屋，也在日前完成法拍程序，讓後代子孫不知所措，希望能以文化角度來進行保存；彰化縣文化局表示，只要所有權人提報古物保存，就會啟動審查程序。

鹿港文史工作者許書基表示，許肇清是台灣末代的武進士，也是鹿港唯一的武進士，許肇清在一八九四年取得武進士，清廷在中日甲午戰爭打敗仗，簽訂馬關條約割讓台灣後，許肇清也離開台灣，最後命喪中國。

進士第已拆 原存放處也法拍

許書基表示，鹿港共有六個進士，分別是五個文進士，一個武進士；全鎮進士第有保存下來的就是「文進士」丁壽泉的「丁家進士第」，也就是縣定古蹟丁家大宅，其餘都已不存，武進士第約廿年前拆除，原地已建為大樓，有關「武進士」的百年文物更需要全力保存。

鹿港「武進士」後代子孫許文忠說，原本祖先牌位就放在「武進士第」公廳祭祀，但因為武進士第拆除，祖先牌位也跟著搬家，目前在法拍屋裡頭的先祖牌位有許姓公媽龕「大牌」，還有不少先祖的神主牌，距今都有百年歷史。

許文忠說，他每年都會來向祖先拜拜，由於許家先祖牌位面臨法拍屋點交之際，他希望能以文化保存角度，幫先祖牌位找到收藏處所，這是身為後代子孫很大的心願。

後代盼文物保存 縣府指須審查

文化局指出，一旦啟動審查機制，被提報古文物也會取得暫定古物的身份，但所有權人應該善盡保管之責；由於古文物審查主要是給文資身分，文物產權仍在所有權人身上，也請所有權人妥善保管。