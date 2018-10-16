〈中部〉疑送選民香腸 竹山里長參選人交保

2018-10-16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕距離投票日只剩四十天，南投縣竹山鎮傳出某邱姓里長參選人，涉贈選民香腸禮盒，南投檢警調昨日進行搜索並帶回邱某及相關選民等廿人，有選民承認拿到香腸，惟香腸皆已吃完或送人。邱男否認送禮賄選，檢察官認為其犯罪嫌疑重大，諭知十萬元交保候傳。

共20人被傳喚訊問

南投地檢署偵辦南投縣五合一選舉賄選案，昨日針對竹山鎮某里的邱姓里長參選人涉嫌送禮賄選情資，發動搜索和傳喚行動，連同邱男、受禮選民及證人共廿人被傳喚訊問。

據了解，邱姓里長參選人是在今年二、三月間，送給該里選民香腸禮盒，初步了解當時他共送出約十份，有選民收下，但也有人拒收。多名選民接受偵訊時，都承認收到香腸禮盒，只是時間已過了七、八個月，都已經吃完了，無法繳出證物。

辯稱年節餽贈親友禮物

邱姓參選人昨則辯稱香腸只是年節餽贈朋友的禮物，與選舉無關，惟檢察官認為邱男涉犯公職人員選舉罷免法第九十九條第一項的投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知十萬元交保，其他人則請回。檢方也強調，該件賄選案會持續偵辦，不排除還有下一波的傳喚動作。

南投地檢署偵辦五合一選舉賄選案，至今已有三件，都是里長選舉，一件在埔里鎮，二件在竹山鎮，不少民眾好奇「為何都是辦村里長參選人？」南投地檢署主任檢察官吳怡盈說，檢方獲得的情資，不僅是村里長選舉部分，還有縣議員、代表、鄉鎮長部分，只是這一段時間剛好都是村里長參選人。

南投檢方也表示，截至目前為止，正式分案偵辦的選偵案已有八案，包括三件賄選案，而選他案則有七十五件，內容包括發送現金、送禮品、出遊、捐助和幽靈人口、口角糾紛等。