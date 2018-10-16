〈中部〉前瞻2.55億打造「民雄之森」 拚11月招標

2018-10-16

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣政府、民雄鄉公所向內政部營建署提報「民雄之森」計畫，一要興建跨越省道台一線的景觀橋，連結表演藝術中心與規劃中的行政園區及民雄森林公園，二要整建民雄運動公園、早安公園與北勢子營區，爭取通過納入前瞻基礎建設「城鎮之心」，獲二億五千五百餘萬元補助，但須在年底前發包，縣府昨天召開細部計畫初稿審查會，要求委託的設計公司在本月二十五日前完成修正，以利十一月初上網招標。

年底前須發包 縣府趕工審查

主持審查會議的縣府綜合規劃處長楊健人表示，事關地方重大建設，與會委員鉅細靡遺詢問細節，點出園區缺乏身心障礙廁所、沒有入口指示導引等瑕疵，都要求修正。

楊健人說，過去有許多工程的景觀樹種採用外來樹種，如小葉欖仁、黑板樹，雖然漂亮，卻有後遺症，如板根竄生，因此委員大多主張以原生樹種為主，所規劃提報的香草區也被否決，理由是容易遭到破壞，徒增管理困擾。

審查會要求設計公司在二十五日前修正完稿，僅剩十天，因有發包期限的壓力，設計公司允加班趕稿，讓總顧問公司接續完成最終審議，十一月初辦理招標作業。

民雄鄉長何嘉恒表示，預期「民雄之森」可以提升民雄鄉親的生活素質，公所團隊會強力監督工程做到盡善盡美；縣議員林于玲也在臉書發布「民雄之森」相關期程，並期待民雄未來有更多建設計畫。