〈中部〉選務人員不足 虎尾清潔隊員補缺

2018-10-16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕今年大選綁公投，選務複雜，許多教師不願擔任選務人員，為補充人力，虎尾鎮公所連清潔隊員都派上場，選舉當天沒有值班者全派任選務工作人員，公所強調會加強選務工作講習。

教師主力群 今年剩約一成

雲林縣教師會總幹事許逸軍指出，全縣教師約五千人，加入教師會約一千七百人，年底因大選綁公投太複雜，教師除本業外不願再擔任其他事務性工作，可能因此造成年底教師投入選務意願大為低落。

向來是選務工作主力的教師群，以虎尾而言，往年教師比例曾高達七成，今年卻興趣缺缺，虎尾共有四十六個投開票所，今年因應公投，每個投開票所選務人員增至十九人，共需八百七十四人。

公所找大學生、員眷支援

未料願意擔任選務人員的教師一開始還不到五十人，經請託及宣導，現也只有九十一人；虎尾公所主任秘書黃富義表示，因教師投入選務工作意願低，已尋求虎科大學生、農會支援，甚至是公所員工眷屬，連清潔隊員都用上，總算勉強湊足，但竟有教師想退出，讓公所相當困擾。

黃富義說，年底大選因綁公投，票匭多，加上是五合一，候選人票數差距可能有限，競爭激烈又容易衍生爭端，造成投開票所工作人員工作負擔大；尤其公民投票權年齡與選舉權年齡有所不同，又增加名冊查對與選票發送的困難度，讓教師卻步。

黃富義強調，選務工作時間早上七點半至晚上七點半，今年合併公投收工時間會晚一點，選務工作屬特別法不受限於勞基法規範，無違法加班的疑慮，仍歡迎有意願的教師可與公所民政課連絡。