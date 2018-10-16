〈中部〉花博志工誓師 馬術特技搶先看

2018-10-16

〔記者張軒哲、歐素美／台中報導〕台中花博后里馬場園區以「百年馬場，花馬樂園」為主題，修復古蹟及歷史建物，並新建全國規模最大的國際標準馬術競技場，花博期間邀請「哈薩克阿拉木圖馬術特技團」演出，昨在市長林佳龍見證下，結合花博八大組志工授旗誓師儀式首度亮相，一千六百名志工先睹為快。

市府昨天在后里馬場園區舉辦「馬術表演活動啟動暨花博志工誓師大會」，來自哈薩克阿拉木圖馬術表演團體首度亮相。

林佳龍表示，花博開幕倒數十九天，感謝八大組志工投入服務，共同以辦喜事的心情迎接這場盛會，市府也將做志工的後盾；考量兩萬多名志工用餐及交通方便性，花博志工代金將調整為每班次兩百元。

議員考察花博3園區

台中世界花博將於十一月三日登場，市議會昨也安排議員至花博三處園區考察，國民黨籍議員李中在豐原園區入口處，尚未進園參觀，就痛批花博沒有八十六億元的價值，比一般民間的度假村都不如，比花毯節還差，並質疑花卉太少，后里園區的花舞館有如「花無館」；楊正中也質疑花卉太少，無法照顧花農。

台中花博發言人陳文信表示，花博園區正進入策佈展階段，為降低對策佈展創作者的干擾，花舞館才暫未開放議員參觀，花卉種植則儘量避免過度人工，若各界期待看到花毯節的花團錦簇景象，將再做調整補強。