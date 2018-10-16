〈中部〉盧秀燕推免費看花博 林佳龍：掀國際爭議

2018-10-16

〔記者黃鐘山、陳建志、張菁雅／台中報導〕國民黨市長參選人盧秀燕提出市民憑身分證不限次數免費參觀花博政見，國際園藝生產者協會（AIPH）對此表達嚴重關切；市長林佳龍昨日表示，AIPH來信嚴重關切，不僅鬧上國際事件，甚至可能取消主辦資格，他會全力跟AIPH溝通，也呼籲盧秀燕對外更正說法。

國際園藝生產者協會嚴重關切

市府在胡志強擔任市長時，與AIPH簽約主辦二○一八台中世界花卉博覽會採付費入園機制，林佳龍接任市長後，市府為市民成功爭取到可憑花博卡一日免費入園，之後以優惠方式購票入園，其他對象都採付費參觀方式辦理。

台中世界花博十一月三日開幕，市府推出全票三五○元、優待票一七五元等十二種票種及專屬台中市民的花博卡，設籍台中者都能申請；盧秀燕則提出市民憑身分證明文件即可免費入園，不限次數參觀花博政見。因此，花博入園成了市長選戰焦點議題。

未妥善處理 恐被取消主辦資格

林佳龍表示，AIPH來信嚴重關切，是不是會允許無限次數免費入園，對此國際事件深感遺憾，他要誠懇呼籲所有政治人物，現在無限制免費入園的說法，捅了個樓子，如果不妥善處理，最壞可能會被取消資格，他會盡一切努力溝通，避免花博被取消。

林佳龍強調，好不容易爭取到AIPH授權，一切依規定執行，收費是為了確保花博品質，所有申請授權的城市就得同意AIPH的規定，台中花博如此、台北花博也如此，要開無限免費入園的先例，不但不可能，反而將造成爭議，希望當事人更正說法。

全面免費 與雙方簽訂協議不同

市府新聞局長卓冠廷說，市府與AIPH在國際場合多次互動，對方表達關心，如果從付費變成台中市民全面免費的博覽會，與雙方簽訂的協議不同。這是行之有年的國際活動，並非自己辦的活動，政治人物對外發表自私言論，會損及城市的利益。

盧秀燕：這是商業契約 可更改

對此，盧秀燕說，該封回函並未提到「違約」，只是用「urge」這個「建議」的字眼，她當選市長後，將向該組織「建議」，不要向台中市民收費。市府與AIPH的契約，只是一份商業契約，都是可更改的，就像當年林佳龍接任市長後，也更改原先的BRT、台灣塔合約，花博契約又何嘗不能變更？

盧秀燕表示，她主張花博台中市民完全免費，但是外縣市民眾和外籍人士則要收費，因花博是花了台中市民八十六億元的納稅錢來舉辦的。並問林佳龍，敢不敢在三天內向市民公布花博的合約、票務契約？並說明為何要向市民收費，卻把大部分的門票收入支付給承包票務的廠商！