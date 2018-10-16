〈中部〉公費流感疫苗開打 彰化千處可接種

2018-10-16

〔記者張聰秋、謝介裕／綜合報導〕今年公費流感疫苗昨開始施打，彰化縣採購卅四萬六千五百七十支流感疫苗，其中，成人劑型疫苗卅二萬四千四百七十支、幼兒劑型疫苗二萬二千一百支，疫苗採購量充足，接種服務據點更超過千處。接種疫苗後至少約需二週至一個月的時間才能產生保護力，符合資格者最好在流感疫情升溫前完成接種。

南投縣十三鄉鎮市衛生所一早便湧現接種疫苗的人潮，年近七十歲的副縣長陳正昇，也以身作則帶頭接種流感疫苗，並呼籲鄉親早打早安心。

彰化南投備逾48萬劑

南投縣衛生局今年疫苗採購量再創新高，總計採購十三萬七千劑，比去年增加四千劑，每四人就有一人可以接受接種，加上南投人口老化，將居家服務員納入施打對象的創舉，也獲中央認同後，今年全台居服員也都享有免費施打的福利，增強抵抗力，有健康身體才有能力照顧好長輩們，並減少交叉感染的機率。

南投縣副縣長陳正昇、衛生局長黃昭郎指出，流感好發期為秋冬兩季，而接種流感疫苗便是預防流感最有效的方法，全縣可提供接種流感疫苗的醫療院所包括各鄉鎮市衛生所在內，總共有一○四家，除此，縣府也特別向國光生物科技公司募得二千五百劑疫苗，提供非屬公費接種對象的低收入戶（十九至四十九歲） 施打。

彰化縣的接種站則包括二百四十九家簽約醫療院所、五百處社區接種站、三百場次校園接種站、一百一十六處安養機構接種站，服務地點超過一千處。

國內流感疫情大都從十一月下旬開始升溫，於年底至翌年年初達到高峰，一般持續至農曆春節，於二、三月後趨於平緩。彰化縣議員賴清美昨在議會質詢流感疫苗接種情況，擔心官方鼓勵接種，萬一民眾有過敏體質接種後發生嚴重副作用怎麼辦？

彰縣衛生局長葉彥伯說，接種前會由醫師評估，護理人員也會告知注意事項，一般來說，不建議接種對象包括對蛋的蛋白質嚴重過敏、正在發燒、對疫苗成份過敏者、過去注射曾發生嚴重不良反應者，以及六個月以下嬰兒接種後的免疫反應不佳，還有經醫師評估不適合接種對象。

疫苗保護效果約半年

葉彥伯說，流感疫苗保護力因年齡和身體狀況不同，平均保護力也有三十％到五十％，每年流行病毒株不同，病毒容易產生變異，且流感疫苗約四到六個月後保護效果開始下降，建議民眾每年在流感季來臨前接種一次流感疫苗。