〈中部〉嘉市鐵高臨時軌 首標完成吊鋼

2018-10-16

〔記者王善嬿／嘉市報導〕交通部鐵道局北部工程處與嘉義市政府推動「嘉義市區鐵路高架化計畫」，嘉義站北側臨時軌土建工程（C601標）去年底動工，昨天完成跨越北排水幹線、長三十公尺、重五十七公噸的鋼橋吊裝作業，接下來就可施作路基、鋼軌、擋土牆等，是鐵高工程的重要里程碑。

這座廂型梁經鐵道局北工處動用大型吊車吊掛到位，嘉義市長涂醒哲、鐵道局副總工程司呂新喜與多名市議員、里長等人見證。

涂醒哲說，鐵高施工期間為兼顧台鐵列車正常運行，先設置臨時軌，其中，C601標歷經用地整修、基樁工程，最重要也最困難的部分就是吊掛跨過北排水幹線的鋼橋；至於C602標、C603標工程，含博愛陸橋部分改建、橫跨中央排水的鋼橋吊裝、市區與站區臨時軌等項，明年三月上網招標，目標二○二六年全案完工啟用。

議員吳上明表示，鐵高案可追溯至前副總統蕭萬長一九九五年競選立委時喊出，事隔二十三年，終於動工並有進度；議員王美惠說，鐵高案在民進黨執政下動工，未來對東、西區發展都有幫助，希望盡快完工，減少交通陣痛期；中庄里長黃純美說，嘉惠二村一帶地勢低窪、逢雨容易積水，希望透過鐵高工程一併改善。

鐵道局北工處第四工務段長廖定坤簡報時說，市區四段臨時軌及工程定線檢討等，減少永久軌徵收面積約七成，沿線減少拆遷七十八棟建物，私有地使用比例降至一成；月前辦理用地徵收說明會，有嘉縣水上鄉民提出反對徵收土地等意見，將重新評估後呈報內政部決策。