〈中部〉國道三號古坑交流道改善 雲林縣府提3方案

2018-10-16

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國道三號古坑交流道因採分離式設計，通車二年半仍常有用路人走錯，地方怨聲載道，為改善現有問題，雲林縣府規劃三個改善方案，包括打通高速公路下方雙方側車道、單向側車道雙向通車及一五八甲匝道改為雙向匝道。縣府表示，地方大多數支持打通雙向側車道。

用路人常走錯 設計不當惹怨

古坑交流道採分離式設計，南向匝道在縣道一五八甲線為南下入口及北上出口，北向匝道在縣道一四九甲線為北上入口及南下出口，南下出口與台七十八線快速道路相同車道，通車後常有駕駛下錯出口。

古坑鄉民代表會主席鄭和義就多次批評，古坑交流道是最差的交流道，他說，通車至今接到許多朋友及鄉親抱怨電話，甚至有民眾因此發生事故身亡，為了地方安全、發展，希望相關單位儘速改善。

雲林縣議員賴明源表示，古坑交流道南、北向匝道不同位置，又沒有平面側車道，造成交通混亂及地方居民、外地用路人或往來古坑地區觀光客使用不便，政府建設美意打折，引起許多民怨，亟待改善。

雲林縣府工務處委託顧問公司依現況規劃出三個改善方案，一是打通高速公路下方南、北雙向側車道；二是只做單向側車道；三是南向匝道增設上、下匝道。

地方多支持打通雙向側車道

工務處表示，側車道因用地、施作跨越台七十八線橋梁等，經費約需八億多元，只做單側保守估計也要三、四億元，南向匝道增設上、下匝道，沒有用地問題，總經費約二億元。經與地方各級民代說明、意見交流，地方大多數支持打通雙向側車道。

工務處表示，改善方案可行性評估期末報告下月完成，確定後縣府將向高公局、公路總局提案爭取，希望能早日完成改善。