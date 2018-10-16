〈中部〉民雄整路擬砍逾800樹 開放公部門認養

2018-10-16

〔記者曾迺強／民雄報導〕中正大學附近的民雄鄉大學路二、三段及神農路的分隔島上，栽植八百多棵黑板樹、芒果樹，樹根竄出地面破壞道路且遮蔽行車視線，嘉義縣政府建設處計畫辦理路型路基改善工程，將砍除沿線樹木，對此，新北市永和社區大學植物生態應用課程教師林暐翔建議「開放認養移植」；縣府建設處長林永福昨天回應，即日起至十二月初開放公部門申請認養移植，讓芒果樹移到合適地區繼續生長。

學者︰須評估現況適合移植否

林暐翔說，南投縣埔里鎮三年前開放認養移植行道樹，為公部門節省公帑；嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授詹明勳表示，須評估樹木健康情況與結構是否適合移植，且挖掘根球不可傷到根系，根球保留六成以上，才能移植成功，曾協助高雄捷運公司評估移植輕軌用地的二百多棵印度黃檀、雨豆樹等，只有七十多棵適合移植。

林永福表示，縣府獲內政部營建署「提升道路品質計畫」補助一億四千萬元，將打除大學路二、三段的快、慢車道分隔島，改設中央分隔島，解決快車道汽車右轉或切入慢車道的視線死角問題；中正大學校門口神農路中央分隔島、兩側人行道因黑板樹竄根嚴重，也將打除重鋪柏油路基，全部工程預定明年底完工。

縣府︰芒果樹可撥供公務用

林永福說，大學路二段沿線芒果樹規劃移植，但還沒找到用地，依嘉義縣有財產管理自治條例第廿六條之一項，可撥供各級政府機關、學校為公務用。

中正大學傳播學系副教授管中祥表示，芒果樹是日治時期當地村民栽種，至今七十多年，中正大學設校後拓寬大學路仍保留，民雄公所曾讓廠商包下摘採販賣，每逢夏季結果時，常見民眾來「打芒果」，縣府應讓鄉親討論植栽去留，他所主持的「重構大學路：認識、認同與共同行動計畫」團隊可協助召開公聽會，讓眾人討論最佳方案。