〈南部〉永康污水下水道系統 首期發包

2018-10-15

〔記者萬于甄／台南報導〕永康地區因人口密度高，人口及污染量較多，為加速改善永康區居住環境生活品質，南市府水利局與內政部營建署共同合作，分區辦理永康污水下水道系統建設；其中，第一期PA污水分區工程已發包，經費共計約廿一億元，預計二○二二年可完成接管。

四年後完工 近兩萬戶受惠

水利局表示，永康區污水下水道系統第一期PA分區工程，範圍包含永康鹽水溪以南、仁愛街與中山高速公路以東、正北一路與蜈蜞潭中排及中山北路二六四巷、四九九巷以西及永平街與文化路以北等區域，未來將有一萬九千多戶的居民可接管受惠。

不過，永康區人口數多、車流量大，政府施作污水下水道建設是一件龐大工程，工程機具擺放在交通要道上，幾乎半個車道就無法通行，連帶導致永康區交通壅塞，讓民眾感到困擾。

施工期間 交通恐受影響

水利局表示，污水下水道系統建設最終目標是提升居住環境品質，施工期間難免帶來噪音及交通不便等問題，為減少民眾的不便與困擾，會確實要求並督導承包廠商遵守相關施工規定，也希望市民一起配合交通維護措施，減少對當地居民日常生活的衝擊。

水利局也說明，永康污水下水道系統分四期建設，總經費共約一百卅億元，共可處理污水量為每日八萬七千噸，全永康可接管戶約十萬戶；第一期PA分區工程的主幹管及分支管網工程已陸續施作完工，用戶接管工程今年底可陸續公告發包，預計二○二二年可完成用戶接管。