〈南部〉台東市豐榮路已有下水道又開挖 挨批浪費

2018-10-15

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府最近在台東市豐榮路進行新設下水道工程，開挖後才發現原本就有下水道，離奇的是，縣府檔案裡完全沒有這一條，何年何單位都不可考，但既已開挖，決定繼續施作。

縣府檔案沒這筆 開挖打掉重做

縣議員洪宗楷住家就在豐榮路上，他說，當地居民都知道豐榮路底下有水道，從仁和街延伸到中華路，長度約五百公尺，不過，完全被道路覆蓋，也沒有設洩水孔，並無疏排功能，溝內是乾的，但只要在路面開洞放置溝蓋，就可以啟用排水功能。洪宗楷說，豐榮路從仁和街到常德路約一百公尺的路段，最近由縣府開挖，竟然打掉原有且完好的下水道，令居民不解。

建設處︰舊道太小 開挖已破壞

縣府建設處長吳慶榮說，縣府針對全台東市的下水道有建立系統檔案，就是因為檔案裡沒有這一條，為解決當地排水問題，才規劃施作下水道，沒想到，包商開挖後才發現原本就有下水道，不過，因為開挖已造成破壞，且舊道太小，所以仍決定按原有工程計劃，施作新的下水道。

一條下水道起碼耗費數百萬到一千萬公帑，卻在政府檔案中未列財產，查不出工程施作單位及年份，也不知如何驗收的，洪宗楷覺得不可思議，但認為縣府既然決定繼續施作，應該加快工程進度，恢復交通順暢。