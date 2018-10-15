〈台北都會〉北市行星嘉年華 週六賞夜空

2018-10-15

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市環保局昨表示，原訂九月十五日的「行星嘉年華觀星活動」，日前因受山竹颱風影響，改至十月廿日辦理；另外，若無網路報名者，當天活動也備有一百個名額供現場報名參與。活動詳情資訊可至環保局網站查詢。

環保局表示，環局與天文科學教育館、台灣親子觀星會日前因颱風影響，改於十月廿日「二○一八年國際月亮觀賞夜」下午五時至晚上九時，舉辦「清新空氣，閃亮夜空」行星嘉年華觀星活動，邀請市民相聚科教館一樓大廳後方廣場，共賞台北美麗星空。