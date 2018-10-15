〈台北都會〉取消YouBike優惠 柯：沒這規劃

2018-10-15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報昨獨家報導，市長柯文哲堅持使用者付費，有意取消台北市共享自行車YouBike前半小時優惠五元補貼。柯文哲昨受訪對此予以否認，並指無論選前選後都沒有這計畫，北市交通局也發出新聞稿，指暫無調整規劃，只是要求交通局對於「（搭乘）數據平常要先計算一遍」。

北市共享自行車YouBike，多達八成使用者租借時間都在半小時內，每次收費五元。柯文哲因堅持使用者付費，曾在市府內部會議提出取消前半小時優惠五元補貼，等於租借半小時得付費十元，變相調漲，但交通局考量選舉，打算按兵不動，要拖到選後再討論。

柯文哲昨出席活動後受訪，被問及是否YouBike要調成前半小時十元，他先是反問消息來源從哪裡來的，隨後解釋，在台北市一二八○元月票政策推出後，很多收費都要重新計算確認，但他在政策（YouBike調漲）上到現在為止沒有說要做什麼，只是要求數據平常要先計算一遍。

柯文哲強調，不是選前不漲，選後也沒有這計畫，他的態度是所有錢都要先算過，要養成習慣，慢慢想、快快做。

北市交通局昨也發出新聞稿，指今年四月推出定期票，同時將台北市YouBike納入與捷運、公車的雙向轉乘優惠措施，因此二○一九年仍將維持使用者前卅分鐘收費五元，暫無調整規劃。