〈台北都會〉台灣新文化運動紀念館 開館

2018-10-15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕市長柯文哲昨赴大同區主持「台灣新文化運動紀念館」開館典禮，沒想到卻遭日日春協會成員突襲包圍抗議，呼籲柯市府設立性專區，場面一度混亂，柯全程冷臉以對、不發一語。柯會後受訪先是轉移焦點反問：「這不是童仲彥（無黨籍市議員）的題目嗎？」接著也僅說這有相關法令，但台灣一直沒做，再無其他回應。

前身為日治台北北警察署 設備現代化

台灣新文化運動紀念館前身為一九三三年日本殖民政府興建的「台北北警察署」，用「人造石洗出（洗石子）」、「人造石研出（磨石子）」工法建造，並使用馬賽克磚造、西洋圓柱等東西美學融合裝飾，其電燈、電話、污水處理設備等在當年堪稱現代化。

國民黨威權時代成為「刑警總隊」，台北市政府一九九八年指定為市定古蹟，二○○六年定位為「台灣新文化運動紀念館籌備處」，該處也曾是台北市警局大同分局，二○一三年分局搬遷、由文化局接手，並展開四年古蹟修復與室內裝修工程。

柯文哲、蔣渭水文教基金會執行長蔣朝根、台灣文史專家莊永明等人昨上午皆出席「台灣新文化運動紀念館」開館典禮暨展覽開幕記者會，蔣並捐贈「台灣雜誌」給柯。

柯文哲致詞時表示，一九二○至三○年代的台灣新文化運動，是思想最活潑時代，文化組織、政黨非常蓬勃，民主先驅蔣渭水當年成立台灣文化協會、創辦台灣民報、台灣民眾黨。柯提到城市博物館概念，認為博物館不是只是一棟建築，而是一個社區、社群，昨開幕見證大稻埕城市博物館概念。

蔣朝根致詞表示，這座紀念館歷經十二年來的土地移撥、鋼筋漲價、大同分局工程無法發包等困難，漫漫長路不容易，「幸好我們沒有使用葉克膜」，柯文哲與文化局長鍾永豐接生的，是個非常健康、漂亮的寶寶。

日日春成員阻柯 訴求性交易合法化

不過，柯文哲致詞後遭十多名「日日春協會」成員突襲抗議，訴求性交易合法化，團團圍住阻擋柯去路，高呼「柯市長有出路、老流鶯沒活路」口號，警方和幕僚見狀趕緊上前阻擋，將抗議者拉到一旁，場面混亂，儘管未爆激烈衝突，柯仍臉色鐵青，事後受訪強調，應透過正常管道表達，這樣鬧一鬧，人家也不知道訴求。

事實上，童仲彥日前發起i-Voting「於林森北路設合法性專區、稅收幫助街友等弱勢團體」提案也在市府卡關，市府研考會昨解釋，此案涉及是否設專區、地點選擇、稅收使用等諸多議題，因此請提案人思考將題目調整聚焦、補述後，再進行續審。