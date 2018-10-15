〈台北都會〉北市公宅睦鄰戶擬降 在地里長：不公平

2018-10-15

〔者鍾泓良／台北報導〕台北市政府今年相繼推出松山區健康及文山區興隆公共住宅，其中保留三成當作「敦親睦鄰戶」，優先給當地行政區。監察院今年五月啟動調查，認為睦鄰戶於法無據、保留比例過高，恐排擠外縣市民眾權益，本月七日要求市府檢討，若調整預計將衝擊緊接著要招租的萬華區青年段及南港區東明兩公宅。地方里長大反彈，直指市府過去就承諾保留三成戶數，若市府逕自調降就是背信，揚言天天到公宅基地掛布條抗議。

保留3成 監院：比例過高要求檢討

監院七日指，公宅往往被視為鄰避設施，因此各縣市政府提出睦鄰戶降低反對抗爭聲浪，包括北市保留卅％、新北五％、桃園廿％及台中十％。但監院認為睦鄰戶中籤率過高，已壓縮到外縣市移居就學、就業者分配權益，要求市府檢討。

萬華青年段、南港東明公宅恐受衝擊

青年公宅當地里、日祥里長鍾駿表示，青年段是前市長郝龍斌任內規劃興建，當時承諾保留三成做睦鄰戶。他說，當時青年理應跟健康公宅同期完成，如今卻變成健康有三成睦鄰戶，青年恐沒有，大喊不公平，主張應繼續保留三成比例。

鍾駿更大罵，當初柯市府也承諾蓋公宅會拉公車路線，市府顧問蔡壁如八月過來時他再次反映，如今卻個影子都沒有，揚言若北市府再降低睦鄰戶比例，就是市府一再背信，「選舉就綁布條來鬧！」

東明公宅當地里、東明里長曾漢棋則說，市府召開地方說明會時未承諾要保留多少戶數，但他也認為睦鄰戶當然是越多越好，實際執行則要看都發局。

允重新檢討 市府：不太可能明訂比例

對此，都發局回應，市府會尊重監察院調查意見，將重新檢討睦鄰戶比例，但矢口不提是否將調降、調降比例多少。都發局補充，地方說明會上不太可能明訂保留多少睦鄰戶，將會再查證當時青年公宅是否確實承諾保留三成。

都改組織：保留過高 中籤機率應公平

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指，睦鄰戶不完全是市府的問題，而是台北社會出了問題；當時要蓋公宅時，社區當草天天抗議，蓋好卻改當寶，「如果不是好東西，你幹嘛要那麼多？」但他說，保留卅％睦鄰戶過高，因為有機會享受的人往往是父母有房產，小孩分戶抽公宅的家戶，認為公宅屬於公共資源，中籤機率應公平。