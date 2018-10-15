〈台北都會〉趕場助「小雞」 侯友宜遇國中班導

2018-10-15

〔記者賴筱桐、邱書昱、李雅雯、陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天分別出席市議員參選人蔡錦賢、鄭戴麗香、林國春、曾煥嘉、陳儀君、黃桂蘭競選總部成立大會，熱情的支持者把會場擠得水洩不通，侯友宜以帶團康的方式高舉雙手喊出活潑口號，並與台下民眾牽起「友誼的手」，期許找回台灣人忠厚、厚道的正向力量。

侯友宜昨天行程滿檔，上午連趕淡水、八里及板橋，午間前往新店及蘆洲，下午到土城及新莊參加分區競選總部成立大會，並出席原住民文化活動。

侯友宜表示，選舉不要口水戰，要向市民報告政見，找回台灣人「古意」、善良、樸實的精神，用正氣的力量一起拚好日子。

侯友宜批評蘇貞昌的擴大老人假牙補助政見不切實際。侯說，牙齒不能亂換，依據世界衛生組織標準，八十歲長者要保有二十顆牙齒，新北市八十歲以上老人平均保有二十一顆牙齒，其他縣市只有十八顆，人要跟上時代，不要老是停留在舊觀念。

每年過年都親手寫卡片寄給老師

另外，侯友宜參加土城區競選總部成立大會時，當年就讀嘉義縣東石國中的班導師戴全明出席力挺，讓他感動又驚喜。戴全明說，侯友宜從小就顯示具有領導能力的人格特質，而重情重義、懂得感恩，每年過年都會親手寫卡片寄回嘉義給他。