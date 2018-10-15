〈北部〉宜蘭噶瑪蘭族後裔 盼恢復原民身分

2018-10-15

〔記者張議晨／宜蘭報導〕一八七八年發生的「加禮宛事件」，花蓮噶瑪蘭族、撒奇萊雅族結盟力抗清軍慘遭鎮壓，今年適逢一百四十周年紀念，兩族約四十名族人，昨到漢人最早入蘭開墾之地宜蘭頭城烏石港，盼政府落實轉型正義，讓宜蘭噶瑪蘭後裔恢復族籍及原住民身分；縣府民政處回應，若符合原住民身分法，戶政機關會盡力協助。

蘭陽平原是噶瑪蘭人原鄉，一七九六年漢人入蘭開墾，多數族人被迫遷到花、東一帶，留在宜蘭後裔幾乎漢化，一八七八年，遷居花蓮的噶瑪蘭人聯手撒奇萊雅人，在花蓮奇萊平原結盟力抗清軍敗北，戰後兩族幾近滅社，倖存者寄居於阿美族下，噶瑪蘭族人在豐濱的新社、立德建立部落，隱姓埋名過日。

今年是「加禮宛事件」一百四十週年紀念，慈濟大學助理教授潘朝成昨率新社、立德兩部落約四十名噶瑪蘭族人及撒奇萊雅族代表，抵達頭城烏石港，他們身著傳統服飾，冒著細雨祭拜祖靈，宣讀土地權利宣言，強調蘭陽平原是噶瑪蘭族人的故土。

潘朝成說，噶瑪蘭族在漢人入蘭後南遷花、東，兩百多年來過著顛沛流離的生活，此行來到烏石港，了解歷史變遷始末，並紀念祖先遭受屠殺的苦難，政府推動轉型正義，不能忘記原住民傳統領域，盼落實歷史正義，讓宜蘭噶瑪蘭族後裔，恢復族籍登記及平地原住民身分。

民政處說，宜蘭縣登記為噶瑪蘭族者約十一人，均為散居花、東的族人「回娘家」，宜蘭的噶瑪蘭族後裔，如果符合原住民身分法，民政處會全力幫忙。