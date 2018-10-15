〈北部〉花蓮干城紓解水患 移樹加寬水溝

2018-10-15

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉干城社區素有「綠色小鎮」稱譽，農村田園景色怡人，常吸引遊客走訪，但每逢豪雨就會淹大水，讓當地居民苦不堪言，經鄉公所會勘後，發現元凶竟是綠色廊道旁的黑板樹惹禍，因樹根擠壓水溝側牆造成排水阻礙，目前已陸續移除單側逾廿棵黑板樹，並加寬通水斷面，可望緩解淹水情形。

干城社區因黑板樹筆直林立，成為花蓮著名綠色廊道，但在干城一街與吉安路六段路口處，早期側溝排水出口與省道吉安路箱涵銜接處並不順暢，加上樹根成長迅速破壞排水溝側牆嚴重，導致雨後淹水問題頻傳，成為地方一大隱憂。

吉安鄉長黃馨說，干城一街早期舊灌溉水圳斷面較小，每逢豪大雨容易發生樹葉、樹枝、農田雜物堵塞，造成局部地區產生易淹水情形，解決之道須將整條水溝進行改善，近年除積極爭取經費，由水利會吉安工作站向行政院農委會提報計畫辦理執行外，立委蕭美琴也專案協調中央為地方排水問題提出解決辦法。

水利會吉安工作站長賴志峰指出，綠色廊道下的排水溝，原本實際斷面為六十公分乘以六十公分，但被黑板樹根擠壓產生側牆側倒情形，使得實際排水空間寬度僅剩四十公分，將透過「吉安圳改善工程」計畫，移除總長約一點二公里的單側黑板樹，並加寬通水斷面。

他強調，工程計畫共獲得總預算經費九百廿萬元，除移除影響排水溝範圍的黑板樹，也將通水斷面加寬至八十公分，設計與下游段相同規格的寬度，提升排水效益。