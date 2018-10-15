〈北部〉宜蘭運動中心試營運 28日前免費

2018-10-15

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭國民運動中心三個月前工程驗收時，被發現九百多項缺失，已陸續改善，目前剩下十二項，即日起至廿八日試營運，預計下個月一日正式營運，試營運期間，免費開放進場體驗；縣府說，試營運結束後，會將所有問題改善完成。

剩12項缺失 下月1日營運前修正完成

宜蘭國民運動中心位於宜蘭運動公園，是東部首座運動中心，由縣府規劃興建，總經費約兩億三千萬元，完工後委外經營，由新北市三鶯國民運動中心業者世順國際公司得標。

運動中心原預計七月開幕，但驗收未過，出現九百多項缺失，開幕期程延宕至今，縣府表示，大型缺失如磁磚收邊銳利、水泥施作不完善，有安全疑慮，小缺失則是油漆脫落，僅剩十二項小缺失待修正。

縣府評估，剩餘缺失多為油漆剝落、牆壁、窗戶有污漬，沒有安全疑慮，不影響使用，與委外廠商討論後，即日起廿八日，開放各界免費體驗；教育處說，運動中心現仍在驗收階段，希望試營運期間找出問題，做最後改善。

國民運動中心將在下個月一日正式營運，開館時間上午六點至晚間十點，內部設施包含溫水游泳池、SPA池、體適能中心（健身房）、桌球場及綜合球場，另有全縣首座室內攀岩場。

這座運動中心收費曾被批評只給「貴族」使用，對此，委外廠商總經理李大順說，收費標準參考新北市、台北市等地國民運動中心訂定，但略有調降，以健身房月費為例，雙北一千五百元，宜蘭一千兩百元，相關收費均與縣府充分討論，開館後不定期推出優惠，回饋宜蘭鄉親。