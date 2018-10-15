〈北部〉《花蓮》五教祈福開閉幕取消 蔡碧仲：各宗教自辦

2018-10-15

〔記者王峻祺／花蓮報導〕前花蓮縣長傅崐萁任內創立的宗教盛會「五教聯合祭天祈福暨遶境活動」，每年固定在十二月舉行，連續八天展開十三鄉鎮市祈福遶境活動，經費逾一千萬元；代理縣長蔡碧仲昨表示，不應將各宗教併在一起，今年將取消開幕及閉幕儀式，省下的八百多萬元經費，可以支援各宗教自行籌辦。

蔡：省下800萬經費 依各自特色發揮

過去連辦九屆的花蓮「各宗教花蓮祭天為民祈褔暨遶境活動」，由縣府邀集地方包括佛、道、一貫道、天主教及原住民祖靈等宗教團體一起舉行開幕法會，從北區新城鄉沿縱谷南下，再由東海岸北返後，集結百輛花車在花蓮市區遶境祈褔，因互相牴觸信仰文化，曾出現反對聲浪。

代理縣長蔡碧仲昨出席花蓮縣一貫道協會辦理「孝在心田、親子無間」孝親感恩活動時，強調各宗教都要盡情發揮自身特色，並肯定一貫道是穩定社會、教化人心的重要力量。

「讓一貫道就是一貫道！」蔡碧仲說，各宗教均有自身特色，尊重個人信仰，不應將佛教、道教、一貫道、天主教、原民祖靈信仰等宗教併在一起，而去辦理祭天祈福開幕、閉幕儀式。

他強調，今年縣府會把過去五教合一的儀式打散，取消開幕及閉幕，將省下八百餘萬元，可用來支援各宗教團體，依據自身特色發揮。

縣府：宮廟神將遶境及圓滿法會續辦

縣府民政處長陳志強說，五教祈福活動原預定年底前舉辦，預算約有一千六百萬元，日前邀集各宮廟及宗教負責人與代表，經過討論達成幾項共識，將取消小巨蛋開閉幕典禮及藝閣車遶境，但記者會、定點祈福法會、在地各宮廟神將遶境及圓滿法會都會續辦，確保花蓮境內風調雨順、鄉親出入平安，並讓祈福活動更具花蓮宗教文化特色，吸引觀光客共襄盛舉。

花蓮縣一貫道協會常務理事陳民指出，一貫道提倡在修道同時，也重視並落實倫理孝道，縣府全力支持並挹注經費，讓道友們能夠齊聚一堂，透過活動、儀式的舉辦，成為安定社會的力量。