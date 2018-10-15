〈北部〉《反駁韓國瑜「母語在家學」》 苗縣長參選人徐耀昌、徐定禎 挺學校教客語

2018-10-15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕日前國民黨籍高雄市長參選人韓國瑜拋出「母語在家學」言論，引發熱議。苗栗縣長徐耀昌、無黨籍縣長參選人徐定禎竹南競選總部昨天成立，兩人皆對此議題表態，縣長徐耀昌表示，全力支持縣內國中小母語教育；徐定禎也唱同調，對學校取消母語教學的說法不以為然。

韓國瑜日前表示，「母語請你回家學，不要在學校浪費學校的時間。」引發外界正反兩極意見。而客家人口數超過六十五％的苗栗縣，兩位縣長人選皆贊成學校仍應保存母語教學。

徐耀昌說，苗縣府積極推動客家文化傳承，也鼓勵不同族群學習客語，今年首度辦理苗栗縣客語薪傳師培訓計畫，共培養五十四名客語種子教師。徐耀昌強調，越來越多客家子弟會聽不會說，家長應鼓勵孩子勇敢講母語，縣府也全力支持縣內國中、小落實母語教學。

徐定禎則認為，台灣為島國須放眼國際，官方語言可增列英文，但各族群的母語都是國家語言，必須制度化保存，並且強調應從家庭、學校、公共空間創造語言學習環境，每個年輕學子可學習多種語言，不僅傳承多元文化，也更能提升競爭力。

昨黃道吉日，爭取連任的國民黨籍苗栗縣長徐耀昌，與無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎，不約而同成立竹南競選總部。徐耀昌說，未來將在竹南、後龍、通霄、苑裡等海線四鎮推動「慢漁運動」打造觀光亮點；徐定禎則強調，若當選將於兩個月內提出財改方案、半年內拿回財政自主權，並落實免費營養午餐政見，「做不到就下台」。

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