〈北部〉耗時11年修復 200歲新竹縣范氏家廟亮相

2018-10-15

〔記者廖雪茹／新埔報導〕隱身在新埔成功街巷弄內的范氏家廟，擁有二百年歷史，是新竹縣縣定古蹟，也是新埔街最早建立的宗祠；從調查到修復歷經十一年慢工細活、總經費二千八百八十萬元，昨天熱鬧落成重新展現風華，未來由范氏家族營運管理，將以「新客人、老家人」的概念，活化再利用。

新埔最早建立的宗祠 即起開放

即日起開放時間為平日上午十點到下午四點，也接受六人以上的預約導覽，提供范仲淹介紹、范家家傳手藝介紹、建築特色及修復構件展陳、客家服飾變裝體驗拍照、復古版的戰鬥陀螺等內容，並不定期策畫相關米食DIY體驗活動。

遵古法施工 盡可能保留原貌

文化局長張宜真表示，范氏家廟的修復全程遵古法施工，從土埆牆，到屋瓦片、剪黏裝飾，每一道工法，都是全手工打造，盡可能保留原有風貌，以重現老祖宗的建築智慧。在整修地坪的過程中，還挖出過去施作建築很重要的經緯及風水指標「分經石」。

整修地坪中 挖出「分經石」

范氏家廟具幾項特色，首是屬於最傳統一條龍的建築體，風格簡單樸素，沒有過多的設計。其次，屋頂上方有葫蘆型的厭勝物，其在民間信仰中有趨吉避凶功用。再來，家廟右邊有黑色的穿瓦衫牆。另外，承載匾額的兩個門印，使用宋代的「九疊篆」字體呈現「福」「祿」兩字。最後，范氏家廟正面的門扇如古代衙門共有六面，顯示家族對於後代的期望。

文化局表示，新埔鎮打造「三街六巷九宗祠」，創建於一八一七年的范氏家廟，為新埔街最早建立的宗祠。感謝客委會自二○○七年起，陸續補助辦理調查研究、緊急搶修、修復及再利用設計與工程，總經費二千八百八十萬元。