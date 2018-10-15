〈北部〉《桃園》參選人批觀塘案 市府：不應淪為政治口水

2018-10-15

〔記者陳昀、李容萍／桃園報導〕觀塘案引發的藻礁議題延燒，國民黨桃園市長參選人陳學聖昨天號召群眾自發「路過」市政府表達不滿，約二百人高喊「護藻礁、救桃園」、「換掉鄭文燦、撤掉觀塘案」等口號及標語，並要求市長鄭文燦公開辯論，輸的人退出政壇；市府反擊說，馬政府推動中油三接案時，身為立委的陳學聖默不作聲，現在才出面噴口水，是得失憶症？忘記過去是誰推動中油三接的歷史？

時力劉祐龍持抗議布條 被警帶回

另方面，鄭文燦昨在中壢出席市政活動時，時代力量市議員參選人劉祐龍與助理也持「護藻礁」等抗議布條衝上台妨害活動進行，被警方帶回後釋放，將釐清是否違反社維法。

陳學聖：「路過」抗議 非選舉造勢

陳學聖表示，他沒穿競選背心出席「路過」抗議，就是不想被抹黑成選舉造勢，是真心想守護藻礁，要求鄭文燦出來面對，就藻礁議題與他公開辯論，輸了就退出政壇，若是自己輸了辯論，也會退出市長選舉。

市府：保護藻礁原則始終不改變

市府新聞處長張惇涵表示，市府已明確發表過四項立場與對中央的四項要求，保護藻礁的原則始終不變，不應淪為政治口水。他說，面對不同陳情與抗議，鄭文燦向來有風度、會委婉溝通，但這些抗議動作是否為選舉操作與動員，市民自有判斷，相關的爭議盼能回歸理性討論。