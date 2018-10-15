〈北部〉《桃園》國際風箏節吸睛 明年朝競賽挺進

2018-10-15

〔記者李容萍／大溪報導〕接連兩天在大溪區中庄調整池景觀土丘舉辦的「桃園國際風箏節」，昨天傍晚圓滿落幕，活動中有上千隻風箏冉冉升空「箏」奇鬥豔，吸引了逾六萬市民及國內外遊客參與，現場驚嘆連連，親子抬頭仰望各式風箏「超療癒」、很有幸福感。市府觀光旅遊局長楊勝評也宣布明年將擴大舉辦，要讓翱翔天際的繽紛風箏成為大溪獨特的秋景，並爭取亞洲區特技風箏競賽移師桃園舉辦。

中庄調整池四周氣流穩定又空曠 沒障礙物

楊勝評表示，中庄調整池於去年十一月竣工，除了一圈三．六公里長的巨大蓄水池可儲水五○五萬噸，腹地還有四十公頃綠地，偌大土丘草皮於九月十日開放，首度舉辦的國際風箏節頗受好評，且不同於新竹、新北的風箏節都辦在海邊，中庄調整池位處大漢溪河口，氣流穩定，地形空曠，沒有障礙物，參與的風箏高手都說「放得很過癮」。

除了迪士尼電影《尋龍傳說》中的十二米綠色巨龍艾利特風箏，來自新加坡的卅四米大龍，史迪奇、佩佩豬等小朋友喜愛的卡通人物也都飛上天和大家打招呼；首次在桃園演出的特技風箏排字秀，風箏高手以特技風箏為彩筆，依序在桃園上空拼出「LOVE」、「TAOYUAN」等圖案，為活動掀起高潮。

全日本風箏協會也挺桃園辦亞洲區特技賽

「全日本運動風箏協會」主席加藤正二昨天也到場參觀，他盛讚中庄調整池的景觀土丘很適合作為亞洲區特技風箏的競賽場域，期待有機會安排世界各地的風箏高手前來桃園進行風箏競賽與技藝交流。

為了打造中庄調整池成為放風箏的絕佳地點，市府水務局正在申請前瞻基礎建設的水與環境經費，規劃增加自行車道及護欄，並與大溪老街、月眉休閒農業區、山豬湖生態親水公園等景點資源串連在一起，讓遊客能體驗不一樣的大溪玩法。