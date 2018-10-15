〈北部〉《桃園》提振後巷接管率 市府再推「免費鑑界」

2018-10-15

〔記者陳昀／桃園報導〕市府水務局積極推動污水下水道後巷接管，配合的住戶得提供最小施工維護空間，但因土地界址難確認，住戶必須跑一趟地政事務所，並花費四千元鑑界測量費，市府為此推出「免費鑑界」服務，市民可依接管進度報名，預估到明年底全市將有七千五百戶受惠。

市府水務局長劉振宇指出，施作污水下水道後巷用戶接管時，住戶必須提供一樓單側七十五公分、雙側一百五十公分的最小施工維護空間，部分市民因為土地界址未確認，又礙於申請鑑界得付出一次四千元費用，配合接管的意願因此變低。

有鑑於此，水務局與地政局合作推出便民措施，劉振宇說，水務局會依用戶接管的施作進度及需求，主動提供相關資料給地政局，再由地政事務所統一辦理測量作業以釐清界址，一來市府能精準掌握施工範圍、加速進場施工，市民也能節省荷包。

9月起已上線 每戶可省4千

水務局污水工程科長黃浩珽說，這項服務從九月起上線，原本打算透過說明會告知居民，但考量各地區進度不同，決定提前公告周知，配合後巷接管的民眾若有鑑界需求，可自行向水務局申請服務，確認該區進度為施作中或即將施作者，就會派員前往鑑界，詳情可電洽：303-3609。

全國僅新北及桃園推出

黃浩珽表示，目前全國只有新北、桃園提供配合接管的用戶免費鑑界服務，目標今年完成二千五百戶、明年五千戶，後續再依需求持續辦理。

黃浩珽指出，升格前桃園的用戶接管率只有五％，目前累積接管戶數已達八萬四千戶，普及率達十五．四％，二○一五至二○一七年完成用戶接管的戶數，是二○一二至二○一四年同期的六倍，目前主要在桃園、蘆竹、大溪及楊梅施作，今年已完成一萬七千戶，預計全年可達一萬八千戶，明年可完成二萬戶。