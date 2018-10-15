〈中部〉敬老卡可看病 增至220家診所

2018-10-15

〔記者黃鐘山、蘇孟娟／台中報導〕市府加值型敬老愛心卡，上月十七日上線獲一百一十家基層診所響應，民眾普遍稱讚持敬老卡至附近基層診所就醫很方便。市府衛生局十四日表示，上線不到一個月，就有七千人次使用此項服務，診所家數更倍增超過二百廿家。

衛生局表示，台中市擴充敬老愛心卡使用功能，民眾除能在全市卅家衛生所看診時折抵部分負擔及掛號費，也能在基層診所使用。目前加入服務的診所已達到各行政區都有，超過二百廿家，貼心服務深獲民眾好評，紛紛稱讚「好方便」。

折抵部分費用 近7千人次使用

敬老愛心卡福利加值服務方案，七月十六日起於衛生所上路，截至九月底，使用人次計八千四百卅五人次；九月十七日後基層診所也加入，初步統計，已有近七千人次使用。讓民眾就醫看診福利更加值外，也減輕就醫時經濟負擔，避免部分長輩為省錢小病拖成大病。

減輕對家庭及小孩的經濟負擔

診所醫師說，民眾持敬老卡看病時，也會說以前的點數用不完，現在可以拿來看病，真的很實際，因為年紀大，沒有經濟來源，看病花費造成家庭及小孩經濟負擔，現在可用點數來看病，感覺真好，還減輕家庭及小孩的負擔，感受到市府對長者的照顧。

衛生局代理局長陳南松表示，為配合中央分級醫療制度及落實推動社區醫療，持續積極推動社區基層診所加入，持卡者除可到全市衛生所看診外，現在也有二百廿家基層診所加入服務。相關訊息，民眾可透過市民專線1999。