〈中部〉白冷圳之父 磯田謙雄雕像揭幕

2018-10-15

〔記者張軒哲／台中報導〕一年一度的白冷圳文化節十四日登場，由市長林佳龍與日本金沢市議員一同替「白冷圳之父」—磯田謙雄技師雕像揭幕。為了讓更多民眾了解白冷圳豐富而淵遠流長的歷史背景，活動現場還設立「白冷圳展示區」，有ＡＩ人工智慧機器人與大型觸控互動裝置，呈現白冷圳的各種資訊。

現場互動裝置 呈現白冷圳各種資訊

白冷圳文化節十三日先舉行寫生比賽，讓學童畫出白冷圳周邊的新社風光，畫作與台日書法交流展作品於新社區公所一同展出，昨日活動文化局邀請舞之鼓樂團、泰雅原舞工坊及新社國小金貝鼓輪番上陣演出。

磯田謙雄外孫、日議員前來參加

林佳龍、文化局長王志誠、磯田謙雄外孫松任谷秀樹，與金沢市日台親善議員連盟會長安達前共同揮毫寫下「飲水思源」四字，感念「白冷圳之父」磯田謙雄及所有水利工程人員的努力。

林佳龍表示，今年選在九渠溝滯洪池緩衝綠帶區舉行活動，因為這裡完成之後不但解決雨季淹水問題，還能有豐富的灌溉用水造福新社農業，更能解決以往大坑缺水問題，期待明年春天滯洪池完工後，邀請大家一起來揭幕。

林佳龍指出飲水思源精神，是感念從磯田謙雄到今日的水利工程人員，也要感謝由白冷圳水流域協會創會理事長許炳乾和地方人士奔走，讓九二一地震後受損的白冷圳能夠復活。

安達前表示，感謝林佳龍對台中水利建設的努力，希望這裡能成為市民喜歡的地方。他這次帶來已簽署的台中花博宣言送予林佳龍市長，認同世界花卉博覽會ＧＮＰ（Green、Nature、People）概念，是追求綠能生產，促進生態永續。