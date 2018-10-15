〈中部〉台灣欒樹黃轉紅 139線換裝

2018-10-15

〔記者湯世名／彰化報導〕欒樹大道！時序漸入深秋，彰化市八卦山一三九線綿延二公里長的台灣欒樹，已由原本金黃色的花海，轉換成紅色氣囊狀的蒴果，美不勝收，這條路線也是自行車族的熱門路線，自行車族徜徉在黃紅綠相間的繽紛色彩裡，搭襯清晨的綿綿細雨，直呼：「超浪漫！」

彰化縣種植台灣欒樹相當普遍，除了彰化市一三九線的虎崗路、公園路與大彰路沿線二公里長路段兩側，還有溪湖鎮東螺溪畔、花壇鄉斑鳩路、員林市萬年路、彰化市與芬園鄉交界的彰南路等，都在今年秋季枝頭染上金黃，秋風將花朵掃落堆積成金黃地毯，漫步其中愜意又浪漫，堪稱全台最美的賞欒秋季美景，吸引不少遊客前來朝聖。

黃花已成火紅氣囊狀蒴果

彰化市長邱建富說，其中又以一三九線綿延二公里長的台灣欒樹最為壯觀也最長，今年初秋有滿滿的金黃色花海，隨著時序進入深秋，黃色花海美景已轉換成火紅色氣囊狀的蒴果，有「欒樹大道」美稱，浪漫的氛圍讓人充滿想像，更為彰化這個舊城注入美麗的色彩，民眾可開車上山欣賞，也可騎機車、踩單車在一三九線來回多繞幾圈，絕對會有視覺上的驚艷。

台灣欒樹，又有苦楝舅、苦苓江、金苦楝、拔子雞油、四色樹等稱號，是屬無患子科的落葉喬木，高約十至二十五公尺，為台灣特有種植物，耐旱性強，大約秋季十月開花。 花冠黃色，蒴果有三瓣，瓣玫瑰紅色，氣囊狀，先淡紫轉紅褐色，最後呈土色，其樹姿優美，色彩多變化，在台灣隨處可見用來作為行道樹與園景樹，秋天花季時尤為顯眼。