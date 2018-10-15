〈中部〉中寮投26線拓寬 再挺進1.3公里

2018-10-15

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕花了廿年仍未完全拓寬的南投縣中寮鄉投廿六線，其中在八仙村八仙土雞城至福盛村哮貓，長一．三八七公里路段將拓寬，昨日舉行動土典禮，預算一億元皆由公所自籌，路寬將從五、六公尺拓寬為九及十二公尺寬，而最後一段一公里長的未拓寬路段，鄉長張永輝說，目前公庫賸餘款近億元，會請下任鄉長儘快拓寬。

財政困難 花了20年仍未全線拓寬

中寮鄉因地形關係，全鄉分成北中寮和南中寮區，而投廿六線（又名永樂路）是南中寮區最主要的出入通道，全長八公里多的道路，卻因鄉公所過去財政困難，無力徵收道路用地，要求民眾無償同意提供，困難度升高，才會分段拓寬，惟花了廿年仍未全部完成。

三年前公所決定拓寬最後的兩公里多路段，卻也一波三折，到昨日終於舉行拓寬動土典禮，預計五百個工作天完工，動土典禮昨在仙樂社區活動中心外舉行，拓寬路段從一．五八三Ｋ至二．九七○Ｋ，長度一．三八七公里，其中僅八仙土雞城附近一小段，因必須拆除民宅影響居民甚大，只拓寬為九公尺，其餘皆為十二公尺。

最後一公里 留待下屆鄉長執行

鄉長張永輝表示，該工程經費預算編列一億元，包括土地徵收、地上物補償和工程費，得標款八千多萬元，結餘會再放入公庫，而經費全部由公所自籌。原本是要一口氣拓寬二公里多，但不能花光公所所有現金，目前謄餘款近億元，會建請下屆鄉長儘快完成最後一段拓寬工程，即從哮貓頂城到四海園路段。

中央曾投入一千四百多萬元進行環鄉道路的規劃，張永輝昨日拜託立委蔡培慧，幫忙向中央爭取闢建環鄉公路，讓南北中寮的道路系統銜接起來。