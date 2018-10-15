〈中部〉嘉市社大攝影班 教學子用鏡頭關懷鄉土

2018-10-15

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市社區大學攝影班老師黃朝陽受攝影師凱文．卡特「飢餓的蘇丹」作品影響，認為攝影不只用影像記錄，還可關懷社會，他率領學員尋求社會資源，假日義務教導中學生攝影技巧，還拍攝嘉市廟宇石獅、後驛里人文景色，以行動實踐服務、回饋社會的理念。

黃朝陽說，攝影可做為社會服務的工具，不能只有技術好，也要會領導、企劃、行銷、溝通，他透過為期六年的嘉義文財殿人文關懷攝影扎根計畫，與學員指導十三名國、高中生學習攝影。

他去年向九華山地藏庵「服務利他獎」，提出「嘉義百獅圖」調查計畫，獲補助提供八名低收入戶學子工讀金，攝影學員當助教，帶學子走訪一百四十八間廟宇拍攝石獅，也拍攝後驛里庶民生活人文景色，精選作品舉辦「看見．有感」師生攝影聯展，在嘉義文化創意產業園區Ｉ棟展至十一月四日。

黃的學員、嘉市社大「澀影．攝影學會」會長謝秀雪表示，受黃影響，希望對社會盡一份力，看到原本對事情漠不關心的學子，會主動幫忙等成長，讓助教群更樂於付出。

協志高職多媒體科二年級學生林祐宇說，起初只會拿傻瓜相機隨意照相，如今已會構圖凸顯畫面美感，外拍時曾見年邁阿嬤推車拾荒，內心有感要珍惜所有。

華南高商二年級學生吳采蓁表示，母親詹千惠是黃的學員，她則是扎根計畫成員，學業之餘把攝影當調劑，讓心情很放鬆；詹說，女兒從學攝影更認識家鄉並懂得分享，是在學校學不到的。