〈中部〉太平媽馬拉松、織雲路跑 雲林開跑

2018-10-15

〔記者詹士弘、廖淑玲／雲林報導〕雲林昨天早上很熱鬧，西螺太平媽祈福馬拉松及斗六「織雲路跑」清晨開跑，分別吸引約五千及兩千六百名民眾參與，其中西螺太平媽祈福馬拉松首創路跑運動結合台灣廟會慶典元素，營造熱鬧的媽祖文化祭典暨馬拉松嘉年華會。

第一屆西螺太平媽祈福馬拉松昨晨在電音三太子引領下開跑，活動中也舉辦創意變裝跑者評選，吸引眾人目光；雲林縣副縣長丁彥哲表示，活動首創路跑運動結合台灣廟會慶典元素，營造成熱鬧的媽祖文化祭典暨馬拉松嘉年華會，吸引數千名國內外跑者參與，讓大家看見西螺人文風情與熱情。

西螺福興宮董事長楊文鐘說，活動規劃有全馬組、半馬組、六公里歡樂組及闔家同樂的三公里健走組，賽道上及終點前更有神童三太子及廟會陣頭為選手加油，為今年西螺媽祖文化祭揭開序幕。

另外，紡織綜合所斗六場區慶祝成立十週年，昨舉辦「織雲路跑」，過去活動多以健走為主，今年首度加入「半馬」項目，並邀請亞運跨欄銀牌選手陳奎儒鳴槍開跑，參與跑者多達兩千六百人。

雲林縣假日籃球賽昨在虎尾國小體育館開幕，主辦單位優惠國中小及婦女團隊免費報名，推廣不同年齡、性別朋友愛上籃球，還特別安排三分線投籃搶現金趣味活動，吸引全國卅三支隊伍約八百人參賽，雲林縣長李進勇也到場為選手加油。