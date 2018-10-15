〈中部〉機械處理上線 雲林下月起新生垃圾不外運

2018-10-15

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣垃圾危機可望逐漸解除，於虎尾設置的全國第一套機械處理垃圾系統已於十月上線，目前每天可處理一百噸垃圾，環保局代局長張喬維表示，預計十一月底雲林每天新生垃圾就可自行處理，不需外運，外縣市焚化爐則協助去化現有囤積垃圾。

目前日處理百噸 將增至200噸

縣府去年向中央爭取三千萬元在虎尾設置全國第一套機械處理垃圾系統（MT），目前每天運作八小時，可處理一百噸一般廢棄物，其中可回收十噸金屬，並產製三十至四十噸燃料棒，可取代十至十五噸生煤。

囤積垃圾逾兩萬噸 仍須外運

張喬維表示，MT啟用前雲林縣每天外運的垃圾量約一百八十噸，MT啟用後，新生與囤積的垃圾一併處理，但已將委外處理垃圾量降低至一百四十噸，未來MT處理量會調整至每天兩百噸，預計下個月新生的垃圾將全由MT處理，亦即新生垃圾不需再委外處理，但因雲林囤積的垃圾量高達兩萬多噸，仍需外縣市焚化爐幫忙處理舊垃圾。

張喬維表示，外縣市焚化爐承諾協助處理雲林縣的垃圾量約五千噸，代表雲林仍有萬餘噸的舊垃圾須自行處理，需要第二套MT，舊垃圾狀態與新生垃圾不同，新的MT處理量及處理方式會進行微調。

張喬維也強調，MT最終產品是燃料棒，垃圾中的生熟廚餘分類是否徹底，會影響燃料棒的熱值，希望民眾能落實垃圾分類，讓MT運作更順利。