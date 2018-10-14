〈南部〉台南濃濃和風 關子嶺辦浴衣派對

2018-10-14

〔記者楊金城／白河報導〕「泥好，歡迎關嶺」，二○一八白河關子嶺溫泉美食節昨辦浴衣派對之夜；日本青森睡魔則降臨麻豆總爺藝文中心，充滿濃濃的和風文化讓人流連忘返。

溫泉美食節 提供浴衣體驗

市府觀光旅遊局舉辦的關子嶺溫泉美食節昨天推出浴衣派對之夜，下午假日市集免費提供百件繽紛花樣的浴衣給遊客體驗，懷舊市集集合童玩柑仔店、釣酒瓶、丟沙包、釣水球等特色攤位，還有有趣好玩的藍白拖大賽，穿著浴衣的遊客要卯勁踢出腳上的藍白拖，看拖鞋掉在那個獎區就能將關子嶺桶仔雞帶回家。

包括關子嶺商家、遊客、旅台日本人計四十六人獲得免費打點造型，穿浴衣走秀，在關子嶺留下最難忘的回憶，連八隻寵物狗也穿浴衣上台，有狗明星架式。

關子嶺溫泉美食節持續到十月廿一日，推出假日市集，有浴衣免費體驗、扇子及面具彩繪ＤＩＹ、快閃店家等活動，還有限量「雞加酒」平日住宿優惠方案、風土小旅行遊程、住宿關子嶺抽iPhone8等好禮。

日本青森睡魔 至麻豆展出

另，睡魔來襲，在麻豆總爺藝文中心舉辦的二○一八麻豆總爺和風文化祭現蹤，文化局與台南市台日友好交流協會推出日本東北夏日祭典「青森縣睡魔祭特展」，展出三公尺高的睡魔雕塑、睡魔繪畫，連金魚睡魔風箏也有，何謂睡魔？睡魔祭？讓遊客好奇。日本傳統藝術演出、和風市集與日本文化體驗課程，今天還有一天活動，並有美食市集、浴衣、童玩體驗。