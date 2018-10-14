〈南部〉罰太重或宣導不足 各界爭論

2018-10-14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕就服法防制歧視條款重罰，「小店與企業」一體適用，是否有討論修法餘地，各界看法不一。

立法委員王定宇認為，就服法應該保障所有求職者權益，但在違規罰款上對一般小吃店及有規模的企業，應有修法討論空間，拉大罰鍰額度距離，例如下修一萬元至一百五十萬元，或是增訂「警示條款」，對於輕微初犯情形給予改善機會，未改善者才重罰，較符合一般民情。

立委陳亭妃則表示，法令訂定主要是大綱主體，再如何修法都很難修到細微，重點在於地方政府的行政裁量過於弱化，如果是大企業明顯故意當然應罰，但如果顯然可判斷年輕媽媽非故意，要求她妥適改善即可，法令是否增加彈性可以再討論。

律師曾平杉表示，就服法立意很好，發揮政府威信，糾正職場歧視情況，但在執行上可以有彈性，對於不可以有年齡、性別的限定，一般百姓可能知識訊息接受度低，但若是有組織的企業違規就很不應該，罰款確有討論空間。

南市就業歧視評議委員王宏琪表示，大公司較不會違規，反而這種只是「顧溫飽」的小吃飲料店或麵攤容易誤觸法令，面對情有可憫的實例，又不能不罰款，真的讓人於心不忍，另一例連鎖餐飲店限徵女店員遭罰十萬元就還說得過去。

南市產業工會秘書長黃育德則強調，「不是罰款問題，而是宣導問題」，若沒有明確重罰，如何發揮遏止效用？以前的罰則訂三千元以上三萬元以下罰鍰，修法後才改為三十萬以上一百五十萬以下罰鍰，況且現在徵人廣告利用網路社群或臉書平台很多，最常見違規就是限定年齡、性別，政府應該加強宣導，貫徹執行才是！