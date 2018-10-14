〈南部〉臉書貼徵人限齡 小店被罰10萬元

〔記者洪瑞琴／台南報導〕徵人招募廣告要小心，以免荷包大失血！南市有位年輕媽媽擺攤賣木瓜牛奶飲料貼補家用，在臉書PO徵人啟事，徵求條件「十八歲至三十歲」，不小心觸犯就業服務法防制歧視條款而遭罰十萬元，微本生意賺沒多少錢，卻一下被罰十萬元，讓她大呼吃不消！
年輕媽泣訴要賣多少木瓜牛奶
就業服務法第五條規定，雇主對求職者或所僱用員工，不得限制性別、性傾向、年齡等，違反者罰鍰三十萬元至一百五十萬元，這位年輕媽媽的臉書徵人貼文被南市勞工局依法送到就業歧視評議委員會評議，她帶著二歲娃兒泣訴委曲，一把鼻涕一把眼淚，強調自己邊帶小孩邊做小生意，只是找個工讀生幫手，因不懂法律而觸法，家人更責罵她闖大禍，委員們聽得於心不忍，最後議決裁處十萬元，但她仍然感嘆十萬不知要賣多久的木瓜牛奶才補得回來？
勞工局：行政裁量減至最低額
南市勞工局表示，「法律沒有免罰規定」，即使依行政罰法衡酌違法情形輕微，行政裁量最低三分之一，也就是十萬元，現行許多觸犯就業歧視的招募徵才廣告，大多為雇主自行在臉書刊登，該局除了透過各種管道宣導，並主動搜尋網路社群，若發現違規即通知管理版主或當事人改正，以規勸為主不開罰，只是這件是被檢舉，只好依法提送議處。
不論其他違規，單以招募歧視申訴來源來看，值得注意的是因為網路及社交軟體發達，近三年來申訴來源六十％是來自臉書等管道，再來為現場面試時發生爭議約三十％，最末為網路人力銀行及Line等通訊軟體。
就業歧視以性別、年齡最多
以南市歷年違規為例，就業歧視以性別歧視為大宗、約佔六十％，其中又以招募歧視最多（限男女佔性別歧視四十％，再來為懷孕歧視等），再者為年齡歧視約佔十％。
勞工局也不諱言，類似這種小吃攤誤觸就服法，南市今年就有八件，其他縣市也有這種並非情節重大、情有可原的初犯違規案例，在勞動部相關會議上大家都有反映是否修法，賦予地方執行時有更多的行政指導彈性空間，就行政首長裁量權，罰款可以半年至一年分期付款，若確實真有困難，最多二年分期繳罰。