〈南部〉談教育政見 高雄4市長參選人首度同場

2018-10-14

〔記者王榮祥／高雄報導〕四位高雄市長參選人昨首度同場亮相、但沒同台，各自論述教育政見，四人對於讓教師回歸專業、裝設冷氣、雙語教學等層面都有相當共識，特別在於基層老師須承受過多社會壓力，四人都替老師抱屈。

由高市教師職業工會舉辦的高雄市長參選人教育政見說明會，昨在苓雅區中正國小舉行，教師會另提出十二項訴求，爭取四人簽署，陳、韓、璩都同意，唯獨蘇盈貴認為相關訴求方向正確，但屬於技術層面，應放手讓學校與老師處置、婉拒簽署。

蘇盈貴認為，主政者須掌握政策面、規劃良好教育環境，尊重教師專業並讓孩子有受教選擇權，許多專業、技術面應充分授權學校與老師執行，例如母語教育可設計選修。

韓國瑜指出社會太複雜，讓老師承擔太多壓力，他會去化許多無謂研習與行政工作，讓老師專心教學，但也請老師不能放棄任何一個孩子，並在財務許可下，改善員額與設備。

璩美鳳主張把交通罰款用於教育，並成立教師參政委員會與監督委員會，確保教育資源用於刀口，學生最重要的是人品、道德、情緒管控與價值觀養成，這才是教育。

陳其邁強調，最重要的經濟政策就是教育政策，關鍵在於沒讓小孩、年輕人培養足夠競爭力，或者讓窮人有機會翻身，並應調整教育體制為由下而上，全面改善教育品質。