〈南部〉《葉石濤逝世十週年》 高雄文學館 打造葉先生的房間

2018-10-14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕為了紀念葉石濤逝世十週年，高雄文學館打造連結虛實情境的「葉先生的房間」、延伸企劃一系列相關講座、展覽和線上互動遊戲體驗，期待能吸引不同世代讀者關注，重新閱讀、認識葉老的文學創作和影響。

一系列相關講座、展覽

月初剛上線便吸引上千名體驗者湧入的線上互動遊戲「葉先生的房間」（https://www.room-of-mr-yeh.com/）透過messenger介面，讓體驗者以對話故事的形式，重新回到白色恐怖時期，體驗言論管制下的台灣文壇。

讀者們透過遊戲看著「葉先生」如何面臨生命中的重大抉擇，每一個看似不起眼的選項，不僅影響葉石濤的一生，也將大幅度影響過去、現在、未來的台灣文學史。

引導讀者從虛到實，線上遊戲另有兩個隱藏版關卡，藏於高雄文學館一樓「葉先生的房間」展覽中。其一為以漫畫對話框形式、重現葉老訪談紀錄的「追文學的本．溯歷史的源：當我們和葉石濤聊創作」展覽，現場搭配全套可翻閱的「葉石濤全集」，引領讀者細細品味葉老深具啟發性的創作觀。

另一個則是結合新世代ZINE小誌文化的「普羅列塔利亞文學刊物虛構筆記：葉石濤主題小誌陳列展」，精選幾本曾刊登葉老作品的台灣新文學運動獨立刊物，將封面重新繪製、重點編輯重製成可愛吸睛的小誌，供民眾現場免費索取。