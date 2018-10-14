〈南部〉央視大幅報導韓國瑜 高雄綠營批中國滲透

2018-10-14

〔記者方志賢、王榮祥、黃佳琳／高雄報導〕高雄市三民區市議員參選人何權峰昨競選總部成立，民進黨市長參選人陳其邁、立委劉世芳及管碧玲等人到場力挺，並痛批中國中央電視台大幅報導國民黨市長參選人韓國瑜，是「中國勢力透過不同力量滲透台灣」，對台灣「侵門踏戶」。

韓國瑜︰下次火星人就出來了

對此，韓國瑜昨自嘲說，韓國瑜跟陳其邁若是五五波，中國大陸勢力就出來了！韓國瑜六、陳其邁四，就是月球人出來；韓國瑜如果七、陳其邁三，大概火星人就出來了，隨便他們講，一切交由高雄市民做裁判。

新北市長朱立倫昨南下高雄，陪同國民黨高雄市長參選人韓國瑜前往高雄梓官掃街拜票，朱立倫說，民進黨從中央到地方執政以來，讓民眾認為亟需翻轉，所以才會造就「韓流」現象。

劉世芳︰鄉親一起保護高雄

綠營立委昨火力全開砲轟韓國瑜，劉世芳痛批韓國瑜旗津開賭場，愛河設摩天輪及太平島挖石油等政見，另外中國中央電視台近來大幅報導韓國瑜新聞，她質疑是「中國勢力透過不同力量滲透台灣」，對台灣「侵門踏戶」，希望鄉親一起保護高雄、保護台灣，用選票再次教訓國民黨。

劉世芳表示，有人置入性行銷，提供假民調，搞得好像陳其邁與韓國瑜五五波，但高雄鄉親都認為不可能，她相信陳其邁一定能拚贏韓國瑜，她認為假民調可能不是高雄人做的，假民調可能是天龍國人做的，甚至可能來自中國。

管碧玲也說，民進黨在高雄執政，不僅捷運一條一條蓋，愛河也完成整治變清了，現在華邦電也到高雄投資三千三百五十億元設廠，郭台銘在美國投資三千億元，美國就以總統級的規格歡迎、擁護，華邦電到高雄設廠，竟然有市長參選人說高雄又老又窮，這樣對嗎？

陳其邁︰韓抹黑手段無所不用其極

陳其邁也批韓抹黑手段無所不用其極，透過假新聞、假消息、假民調及假影片，在手機網路、電視不斷散布，把高雄說得一無是處，說高雄又老又醜，僅剩殯儀館、當鋪，這樣對高雄很不公平。

陳其邁說，民進黨及高雄鄉親辛苦、努力打拚多年，卻換來別人冷言奚落，他最後拜託鄉親用選票，「相信高雄、看好未來」。

議長康裕成也呼籲鄉親用選票把高雄人的尊嚴找回來，不要讓國民黨繼續糟蹋高雄人。總統府秘書長陳菊最後致詞，她細數任內的重大建設，讓高雄市的地貌地景及城市發展大改變。