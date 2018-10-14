〈台北都會〉姚再批柯不辯論 籲市民群體唾棄

2018-10-14

〔記者楊心慧／台北報導〕選戰倒數四十天，多位民進黨台北市議員昨日舉行競總成立大會，台北市長參選人姚文智跑透透、趕場力挺。昨日天氣濕涼，選戰話題卻依舊火熱，姚文智再批台北市長柯文哲面對問題逃避，不敢辯論更是可恥，更諷柯是比吳敦義還厲害的liar。

北市議員謝維洲、周威佑、簡舒培、李慶鋒、許淑華、顏聖冠昨起陸續舉辦競總成立大會，姚文智從早到晚，一路趕場相挺。

由於姚文智、國民黨台北市長參選人丁守中都要求辯論，但柯卻稱等十一月請假後再專心處理。姚文智昨早受訪表示，首都市長選舉，辯論是基本要求，辯論可以把過去四年政績或挑戰者想法講清楚，不參加辯論市民應群體唾棄，也是件可恥的事。

姚文智舉北市鉛管為例，當時謝維洲提出鉛水管的問題，柯文哲宣稱百分之百完成後，卻又被抓到有九三七一件沒完成。

他說，「這樣虛假、說謊liar的風格，充斥在柯執政間，我會和大家報告什麼叫做有經驗的liar，什麼叫做比吳敦義還厲害的liar。」

姚文智也批柯不出面譴責活摘器官暴行，不處理大巨蛋、雙子星等案子，任內也不蓋捷運，號稱償還的五二○億有四四○億都是來自市民，「用人民的錢卻說是他的功勞，是不是liar？」

姚文智昨在議員競總成立致詞，也提出台北市都更的問題，他認為現行的都更速度每年僅兩千戶太慢，應要設立住宅與都更局，編列百億基金預算，承諾要在二、三十年完成全面都更。